Fuga a Genova Capitale Italiana del Libro 2023

Fino al 3 dicembre tutti coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti, verranno omaggiati di un free pass per accedere a visite guidate, accessi gratuiti a molte attrazioni cittadine e al trasporto pubblico AMT (bus, metro, ascensori e cremagliere. Tra i vicoli del centro storico, con i carruggi, le piazzette, le torri medievali, le botteghe storiche e gli antichi Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO, che conservano preziosi affreschi e straordinarie quadrerie non c’è che l’imbarazzo. Anzi, da quest’anno chi vuole può provare l’esperienza di dormire in uno dei bellissimi Palazzi Nobiliari Dal week end dell’8 dicembre torna la Rolli Experience, dedicata a chi vuol vivere l’emozione di trascorrere un soggiorno a Genova come un ospite dell’antica Repubblica! Pernottando in dimore storiche o strutture selezionate si potrà accedere anche a percorsi guidati, visite e cena esclusive negli spettacolari Palazzi dei Rolli (La Rolli Experience si svolge 8-10 dicembre, 15-17 dicembre, 30 dicembre -1 gennaio, 5-7 gennaio).Per gli appassionati di arte e cultura Genova Capitale Italiana del Libro 2023 propone un ricco programma di eventi, tra cui le mostre a Palazzo Ducale Calvino Cantafavole, visitabile fino al prossimo 7 aprile nella Loggia degli Abati, e Artemisia Gentileschi che espone i capolavori della pittrice barocca nell’Appartamento del Doge, dal 16 novembre al 1° aprile Dopo il grande successo di pubblico riscosso in Canada, Francia, Russia, Brasile e Germania, a Genova arriva la mostra The Library at Night per la prima volta in Italia. Ispirata all’omonimo libro di Alberto Manguel e curata dal regista Robert Lepage - Quello di The Library at night - La biblioteca di notte è un invito a perdersi in una foresta ed esplorare strutture architettoniche, frugare tra gli scaffali e perdersi nei corridoi di 10 celebri biblioteche, inclusa la biblioteca per antonomasia, la perduta di Alessandria. Fino al 3 marzo 2024 a Palazzo Nicolosio Lomellino (Via Garibaldi, 7), uno dei Palazzi dei Rolli, andando così ad arricchire in modo coerente e incisivo il ricco palinsesto di eventi e iniziative di Genova Capitale del Libro 2023 offre un’ulteriore occasione per riscoprire il gusto della lettura e il piacere della scoperta.

