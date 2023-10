Fuga da Israele: niente voli di linea, rimpatri con voli militari. Aereo British Airways inverte la rotta a Tel Aviv

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Rimangono ancora sospesi i collegamenti aerei da e per Tel Aviv operati dalle principali compagnie aeree europee: da Ita Airways a Lufthansa, per proseguire poi con Air France che, a questo proposito, rende noto con un avviso pubblicato sul sito ufficiale della compagnia di aver organizzato per giovedì 12 ottobre, in collaborazione con il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri, un volo speciale tra Tel Aviv e Parigi-Charles de Gaulle.

Compagnie europee non volano su Israele

Oltre a Ita Airways e Lufthansa, che informano di aver cancellato i voli da e per Tel Aviv fino al 14 ottobre, e Klm Royal Dutch Airlines, a tutt’oggi compreso, anche compagnie aeree low cost, come Ryanair, Wizz Air e easy Jet hanno temporaneamente sospeso i collegamenti aerei da e per Israele, così come le compagnie turche Turkish Airlines e Pegasus Airlines.

Loading...

Ita Airways: voli sospesi almeno fino a sabato

«Abbiamo sospeso i voli fino a sabato per il momento, però è una situazione che monitoriamo costantemente e quotidianamente e siamo in stretto contatto con l’Unità di crisi del ministero degli Esteri. Quindi per il momento non ci sono le condizioni per poter operare». Lo dice Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, a margine degli eventi al Ttg Travel Experience. «Ci hanno chiesto la possibilità di fare i cosiddetti ’voli soccorso’, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, ma non avendo aeromobili di proprietà dobbiamo chiedere l’autorizzazione alle società che ci danno in leasing gli aeromobili e alle assicurazioni. Entrambi ce lo hanno negato perché è una zona troppo a rischio, c’è uno stato di guerra in atto dichiarato da Israele». Ita ha dato però la disponibilità al ministero degli Esteri e al governo di poter operare in zone limitrofe più sicure, come Cipro o Atene o Amman per poter raccogliere eventualmente chi arriva lì, turisti o residenti o connazionali che lavorano in Israele.

Volo British Airways inverte la rotta all’ultimo

British Airways ha deviato un volo da Londra a Tel Aviv in Gran Bretagna a causa di problemi di sicurezza in Israele e ha deciso di sospendere ogni collegamento con la città israeliana. «La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e abbiamo deciso di riportare il nostro volo per Tel Aviv a Heathrow», ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea. L’autorità aeroportuale israeliana ha dichiarato che la decisione di British Airways di deviare il volo BA165 è stata una decisione autonoma del pilota e non giustificata da problemi di sicurezza all’aeroporto Ben Gurion.

I governi e le compagnie aeree si stanno affrettando a organizzare voli per evacuare migliaia di turisti da Israele e rimpatriare i cittadini del paese.