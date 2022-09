Fuga marinaresca a Salina per la Pollara e i piatti di Caruso

Una fuga gattopardesca a Salina riporta indietro le lancette all'estate. All'Hotel Signum sono pronti ad accogliere i viaggiatori nostalgici col design elegante e i piatti stellati della chef Martina Caruso. Il gusto per il bello e il buono fa parte di tutta questa isola eoliana che in settembre si concede agli intenditori: alla Pollara, allo Scario si è un pochi a nuotare, qualcuno in più a Rinella e come si viene superbamente edotti durante i giri in barca da Capo Faro a Punta Perciato.

