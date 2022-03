Fuga da Mosca: ecco le grandi aziende che abbandonano la Russia

Quando l’Unione Sovietica è crollata, le aziende straniere hanno visto enormi opportunità - un nuovo massiccio mercato di milioni di consumatori, oltre a minerali e petrolio - e si sono riversate per comprare, vendere e collaborare con le aziende russe. Con l’invasione russa della vicina Ucraina, questa tendenza ha subito un brusco arresto. Il fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo, ha detto che sta congelando i beni russi per un valore di circa 2,8 miliardi di dollari e presenterà un piano di uscita entro il 15 marzo.

Baker McKenzie rompe con i clienti russi

La fuga non riguarda solo il settore energetico. Anche i maggiori studi legali internazionali si stanno mobilitando. Baker McKenzie è finora uno dei pochi studi legali a dichiarare pubblicamente che taglierà i legami con diversi clienti russi al fine di rispettare le sanzioni. I clienti dello studio con sede a Chicago includono il ministero delle finanze della Russia e VTB, la seconda banca più grande della Russia, che è stata colpita con il congelamento dei beni e le sanzioni da parte degli Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea. Lo studio legale ha detto lunedì che stava rivedendo le sue operazioni in Russia. «Non commentiamo i dettagli dei rapporti con singoli con clienti, ma questo significherà in alcuni casi uscire completamente», ha detto un portavoce di Baker McKenzie. Linklaters, altro studio legale con sede a Londra, ha detto che sta «rivedendo tutto il lavoro dell’azienda legato alla Russia».



Altre aziende sono per ora più prudenti sul ritiro da Mosca. Il managing partner globale di McKinsey & Co. Bob Sternfels è intervenuto con un post su LinkedI per condannare l’invasione russa dell’Ucraina e dichiarare che l’azienda non farà più affari con nessun ente governativo in Russia. Ma non si sta ritirando dalla Russia e questa scelta ha suscitato critiche dentro e fuori l’azienda.

DaimlerTruck e Volvo: stop alle vendite in Russia

Dagli studi legali all’automotive. Daimler Truck Holding, uno dei più grandi produttori di veicoli commerciali del mondo, ha detto che fermerà le sue attività commerciali in Russia fino a nuovo avviso e potrebbe rivedere i legami con il partner locale Kamaz PJSC. I rappresentanti dei lavoratori hanno detto che «considerano appropriato» che il più grande produttore di camion del mondo scarichi anche le sue azioni in Kamaz, il consiglio di fabbrica della società ha detto in una dichiarazione via e-mail.



Il marchio automobilistico svedese Volvo Cars ha annunciato che sospenderà le spedizioni di veicoli verso il mercato russo fino a nuovo avviso, diventando la prima casa automobilistica internazionale a deciderlo. Lo riferiscono diversi media internazionali. In una dichiarazione via e-mail, la società ha affermato di aver preso la decisione a causa di «potenziali rischi associati al commercio di materiale con la Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Ue e dagli Stati Uniti. Volvo Cars non consegnerà alcuna auto al mercato russo fino a nuovo avviso», ha affermato la società. Un portavoce ha detto che la casa automobilistica esporta veicoli in Russia da stabilimenti in Svezia, Cina e Stati Uniti. Nel 2021 ha venduto in Russia circa 9mila auto.