Fuksas a Mattarella: serve un habitat a misura di pandemie

Linee guida per diffondere la sanità sul territorio

Il secondo invito è quello di muoversi, sul modello tedesco, per diffondere la sanità su tutto il territorio, creando una rete tra gli abitanti e il personale sanitario, più diretto ed efficace, per dare suggerimenti che vanno dalla guida alimentare alle indicazioni per la sanificazione degli ambienti.

«Consigli guida per tutti coloro che hanno bisogno rapidamente di aiuto e di assistenza. Accorgimenti, tutti, utili non solo in casi estremi, ma anche in situazioni di difficile mobilità per persone non più giovani, per malati cronici, per pazienti in convalescenza post-operatoria».

Gli spazi comuni

Nell’habitat post pandemia va immaginato un modello di cohousing: edifici un con decine, centinaia di appartamenti con un intero piano, come spazio flessibile, destinato alle diverse esigenze della comunità. Spazi flessibili da dedicare, a seconda degli eventi allo smart working, alle lezioni in smart learning. Oppure da utilizzare come spazi di incontro e socializzazione. Un piano libero e flessibile può anche trasformarsi in luogo di primo soccorso e di isolamento.

Il condizionamento dell’aria a prova di virus

Che i condizionatori d’aria siano possibili vettori di diffusione di virus, dalle polmoniti virali alla salmonella è noto. Un rischio, amplificato dal dissennato utilizzo del trattamento dell'aria.

Per questo uno degli obiettivi principali dei nuovi edifici deve essere la purificazione e il trattamento dell'aria, con sistemi sostenibili semplici ed efficaci, come lampade Uv, in grado di sanificare in breve tempo qualunque tipo di ambiente. «Strumenti più efficaci e miniaturizzati - scrive Fuksas- ci permetterebbero di evitare enormi centrali ed unità per il trattamento dell’aria e un minore inquinamento».

La scelta del massimo rappresentante dello Stato come interlocutore , è motivata «Egregio Signor Presidente - si legge nella lettera - ci rivolgiamo a Lei, come rappresentante dell’Unità Nazionale, e al di sopra delle parti, in questo momento difficile, affinché queste considerazioni siano trasformate in linee guida, utili alla costruzione di uno stile di vita più sostenibile e sociale. In questo periodo di riflessione comune, abbiamo ascoltato le ragioni degli altri, abbiamo modificato, in parte, le nostre ed è emersa fortemente la nostra passione nel ripensare gli insediamenti umani rendendoli più funzionali, contemporanei, innovativi e umani. Generosità, solidarietà e speranza per un mondo migliore per tutti»

