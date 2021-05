Fukushima, nel cantiere le ferite ancora aperte dello tsunami

4' di lettura

Sono passati tre anni e il Giappone soffre ancora. Alle 14.46 di ieri, l’ora del terremoto magnitudo 9, in tutto il Paese è risuonata la voce stridula delle sirene anti tsunami, che ha lacerato il silenzio di rimembranza per le oltre 19mila vittime della tragedia. Ce ne sono state ben 4mila nella cittadina più colpita, Ishinomaki,dove una cerimonia toccante si è svolta davanti alle rovine della scuola elementare Okawa dove perirono 74 bambini e 10 insegnanti. La scuola è diventata il simbolo più tragico dello tsunami dell’11 marzo 2011: si trova a oltre 5 chilometri dalla costa ma purtroppo in riva a un fiume, diventato una porta aperta per le onde assassine.

Il lento salmodiare di decine di sacerdoti shintoisti ha scandito un dolore che non passa. Nei giorni scorsi una coppia di genitori ha deciso di fare causa alla scuola: non sa se otterrà giustizia, ma non vuole che tutto sia dimenticato. «Non ho promosso io la causa ma la sosterrò – dice Hitou Takahiro, uno dei genitori in lutto –. Voglio sapere come sono andate le cose e l’unico modo per farlo è un processo».

Nessun processo penale

Sempre che un processo si tenga. Proprio alcuni giorni fa è stato respinto il ricorso sulla class action negata contro la società digestione Tepcoe il governo centrale per l’affermazione di responsabilità nella crisi nucleare alla centrale di Fukushima Daiichi. Non ci sarà alcun processo penale. Nessun accertamento giudiziario. Molti non demordono: è stata formalizzata una class action internazionale (4mila persone di 33 Paesi) contro i fornitori degli impianti della centrale (General Electric, Hitachi e Toshiba): pare ancora più improbabile che sia accolta.

Anche il diniego di giustizia o almeno di una ricerca di giustizia crea sofferenza, così come il prolungarsi dei tempi del ritorno nella propria casa o nel proprio paese: i suicidi per stress mentale o fisico accertati hanno superato i 3mila.