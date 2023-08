Fukushima, il Giappone valuta possibilità di rilasciare acqua radioattiva in mare

1' di lettura

Il Giappone sta valutando la possibilità di iniziare il rilascio in mare di acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di Fukushima tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, dopo che il primo ministro Fumio Kishida farà il suo rientro da un vertice trilaterale con gli Stati Uniti e la Corea del Sud la prossima settimana.

Lo hanno detto lunedì fonti governative, come riferisce Kyodo News. Kishida dovrebbe spiegare il piano di scarico dell’acqua al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol al vertice a tre in programma il 18 agosto a Camp David nel Maryland, vicino a Washington. Kishida dovrebbe tenere un incontro con i ministri competenti dopo essere tornato in Giappone il 20 agosto per determinare la data specifica del rilascio dell’acqua.