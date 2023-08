Fukushima, inizia il riversamento dell'acqua contaminata in mare

2' di lettura

«La sicurezza scientifica e il senso di sicurezza sono due cose differenti. Anche se il piano è sicuro, il danno reputazionale si verifica lo stesso». Masanobu Sakamoto, capo della Federazione nazionale delle cooperative di pescatori giapponese, centra uno dei punti della questione: il riversamento dell’acqua radioattiva contenuta nella cisterne dello stabilimento nucleare di Fukushima devastato dal disastro del marzo 2011 è un piano sicuro, ha stabilito l'Iaea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ma non mancano le obiezioni. Il rilascio inizierà il 24 agosto, ha deciso il premier giapponese Fumio Kishida, dopo aver ispezionato la scorsa domenica la centrale in fase di smantellamento, e aver incontrato le associazioni locali dei pescatori a cui ha assicurato sostegno di lungo termine.

Il 4 luglio scorso il direttore generale dell'Iaea Rafael Mariano Grossi ha presentato un report al premier Kishida in cui si afferma che il piano del governo giapponese è in linea con gli standard globali di sicurezza e ha «un impatto radiologico trascurabile per persone e ambiente». Il report è il risultato di due anni di lavoro di una task force di specialisti dell'agenzia coadiuvati da esperti in sicurezza nucleare provenienti da 11 Paesi. L’autorizzazione alla procedura era stata data dal predecessore di Kishida, Yoshihide Suga, nell’aprile 2021. Dopo la decisione presa due anni fa, era stato lo stesso governo giapponese a chiedere all'AIEA di stilare un dettagliato rapporto sulla sicurezza del piano. Richiesta che era stata prontamente accettata.

L'acqua conservata nella centrale nucleare di Fukushima è stata trattata con un particolare procedimento chiamato Advanced Liquid Processing System (ALPS) - spiega nel report l'Iaea - volto a rimuovere quasi tutta la radioattività a parte il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Prima del riversamento, le autorità giapponesi diluiranno l'acqua per portare il trizio sotto gli standard normativi.

L’Iaea ha specificato che manterrà una presenza in loco presso la centrale durante la revisione, e pubblicherà dati che saranno condivisi con la comunità globale, compreso il monitoraggio delle rilevazioni in tempo reale. Lo stesso premier Kishida ha dichiarato che il Giappone continuerà a comunicare il piano ai residenti e alla comunità internazionale ’con un alto livello di trasparenza’, riducendo al minimo eventuali danni alla reputazione dell’area. Malgrado diversi paesi europei abbiano revocato le restrizioni sulle importazioni di cibo dal Giappone, la Cina ha introdotto test di radiazioni a tappeto sui prodotti ittici provenienti dal Paese vicino, inasprendo ulteriormente le tensioni diplomatiche con Tokyo.

I paesi vicini sono nervosi, non solo la Cina ma anche la Corea del Sud. La Cina ha vietato alcune importazioni alimentari da 10 prefetture giapponesi, e dell’industria ittica locale. Alcuni scienziati, inoltre, si chiedono se il governo giapponese e la società che gestisce l'impianto, la Tokyo Electric Power, siano stati sufficientemente chiari riguardo al materiale radioattivo che potrebbe rimanere nei serbatoi di contenimento.