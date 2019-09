Fukushima, nessuno è colpevole (secondo il giudice)

I dubbi sul futuro nucleare

Tepco e governo devono affrontare costi enormi per il decommissionamento e smantellamento del sito. Di recente, è tornato sotto i riflettori il problema dello smaltimento delle acque contaminate stoccate nei pressi della centrale. Il ministro uscente dell’Ambiente aveva suggerito di versarne una parte nell’oceano. Il nuovo ministro dell’Ambiente, Shinjiro Koizumi, astro nascente della politica giapponese, in proposito non si è pronunciato, ma ha rilasciato dichiarazioni secondo cui il Paese potrebbe finire per rinunciare all’energia nucleare. Suo padre, l’ex carismatico premier Junichiro Koizumi, dopo la tragedia e contro gli orientamenti del premier Shinzo Abe, si è fatto strenuo sostenitore di una uscita completa dal settore.

Il diritto al risarcimento del danno

La Tepco ha dovuto affrontare numerose cause civili e vari tribunali hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, ordinando alla società (pubblica) e al governo di pagare. Ancora una volta, insomma, ha pagato solo il cittadino giapponese, da ultimo come contribuente. «Il sistema legale giapponese ancora una volta si è rivelato inidoneo a tutelare i diritti di decine di migliaia di cittadini su cui il disastro di Fukushima Daiichi ha avuto un impatto diretto» ha commentato Greenpeace Japan. «Probabilmente non è una sorpresa che il tribunale abbia evitato di decidere in base alle evidenze secondo cui i tre executive erano consapevoli, tra il 2002 e il 2008, del rischio di uno tsunami fino a 15,7 metri: un verdetto di colpevolezza - conclude l’associazione ambientalista - sarebbe stato un colpo devastante non solo per Tepco ma per il governo Abe e per l’industria nucleare giapponese».