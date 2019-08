Fulco di Verdura, il duca dei gioielli che conquistò Chanel (e l’America)

4' di lettura

Scherzo, gioco, gioia: l’etimologia della parola “gioiello” conduce direttamente a una festa, per gli occhi e per il cuore di chi lo indossa. E non potevano dunque essere che delle feste a dare inizio a una delle più belle delle storie di gioielli del Novecento: quella di Fulco Santostefano della Cerda, duca di Verdura, che nella prima metà del Novecento lasciò la sua Sicilia per conquistare Parigi e New York, Coco Chanel, Diana Vreeland, le dive di Hollywood e le signore più sofisticate di Manhattan.

È nella Palermo fin de siècle che la vita del duca Fulco inizia: nasce il 20 marzo del 1898 da una famiglia di antica nobiltà dell’isola. La sua infanzia trascorre dorata nella bellissima villa Niscemi, dove forse avrà anche incontrato Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il futuo autore del Gattopardo e suo cugino, di appena due anni maggiore di lui. La Palermo del Fulco ragazzo è una destinazione cosmopolita, punto di ritrovo dell’alta società internazionale, tanto che Cole e Linda Porter la inseriscono nel loro viaggio di nozze nel 1919. Conoscono Fulco, innamorandosi della sua personalità così aristocraticamente estrosa. E nel giro delle feste dell’allora jet set internazionale, Cole e Linda Porter invitano Fulco a partecipare a un ballo da loro organizzato a Venezia. È il 1925 e una delle invitate si chiama Coco Chanel. L’anno dopo, Fulco di Verdura ricambia l’invito e Coco Chanel e i Porter partecipano al ballo in maschera che lui organizza a Palermo, dedicato a Lord Nelson e alla sua amante, Lady Hamilton. Una festa che Vogue ricorderà come «memorabile».

Coco Chanel, abilissima talent scout, viene folgorata dalla creatività di Fulco e gli proprone di accompagnarla a Parigi, per lavorare fianco a fianco nella maison di Rue Cambon che sta crescendo velocemente. Fulco diventa designer di tessuti per Mademoiselle, ma non è quella l’arte che esprime al meglio il suo talento. Coco ha molti gioielli che le sono stati regalati dai suoi amanti, ma alcuni non le piacciono. Chiede dunque a Fulco di modificarli, farne creazioni couture in metallo prezioso e gemme. Ed è allora che il più grande talento del duca deflagra come un fuoco d’artificio: è il 1935 quando con due croci di Malta che le erano state regalate dal duca Dimitri di Russia, Fulco di Verdura realizza due bracciali in smalto bianco dai quali Coco non si separerà quasi mai, tanto da consumarne i bordi. I due creativi si incontrano nel desiderio di modernizzare lo stile delle donne: Coco con i suoi abiti e accessori eleganti ma comodi, Fulco con gioielli giocosi, colorati, ironici, perfetti da indossare in ogni momento della giornata.

I due bracciali realizzati da Verdura per Coco Chanel

Ma Fulco punta ancora più a ovest, oltre Oceano, dove le sue amicizie e contatti lo portano a Diana Vreeland, potente giornalista di Harper’s Bazaar. Lei lo introduce al gioielliere Paul Flato, per cui diventerà designer, e a tutte le ricche signore di Manhattan. E alle dive di Hollywood, che raggiunge nel 1938 quando Flato lo manda a Los Angeles per aprire il suo negozio su Sunset Boulevard. «Davanti alla macchina da presa le dive di Hollywood indossano Cartier e Tiffany, ma dietro scelgono Fulco di Verdura», ha scritto Tara Mulholland in un articolo sul gioielliere pubblicato 11 anni fa sul New York Times. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katherine Hepburn diventano sue clienti.

Orecchini “Target”

E il 1 settembre 1939, il giorno in cui in Europa scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Fulco di Verdura è pronto a volare da solo: inaugura il primo negozio con il suo nome al 712 di Fifth Avenue, con l’aiuto finanziario di Victor Astor e Cole Porter. I suoi gioielli hanno successo anche perché sono così diversi da quelli che fino a quel momento le signore avevano indossato: li realizza spesso su misura, partendo da desideri o gemme, ed è capace di trasformare in gioielli bersagli per le frecce, conchiglie (ne acquista una collezione dal Museo di Storia Naturale di New York), pigne, cammelli, melanzane, lavorando soprattutto con l’oro giallo ed esaltando colori e forme con il suo sguardo e Dna mediterraneo. I topazi rosa e i diamanti danno vita alla spilla “Wing” che Joan Crawford comprerà per sé e indosserà anche sul set, nel film “Il Sospetto” di Alfred Hitchcock del 1941. Lo stile di Verdura conquista anche Salvador Dalì, che con lui firma cinque gioielli “surrealisti” venduti poi al MoMa.