Full Hybrid, ecco tutti nuovi suv che non fanno rimpiangere il diesel

Sono diverse le soluzioni ibride sul mercato, ma non vanno dimenticati che i modelli disponibili con tecnologia full hybrid, le cosiddette 100% ibride, sono state le vetture che per prime (per merito di Toyota) hanno offerto una forma di elettrificazione ad un pubblico disposto a sostituire il diesel con la nuova soluzione più green. Si tratta di veicoli in grado di muoversi, sia pure per brevi tratti, anche con il solo motore elettrico e che, soprattutto, non hanno bisogno di essere ricaricati. Fanno parte di questa categoria anche alcune versioni di modelli di successo, come la Toyota Yaris e la Renault Clio, ma ci sono anche tanti suv e crossover che l'hanno adottato. Ecco i full hybrid a ruote alte in vendita e quelli in arrivo.

