Full Hybrid / Ford Kuga, ora è elettrificato

Basata su una nuova piattaforma, la Ford Kuga stacca col passato proponendosi con un look rinnovato e con delle dimensioni più generose. Lunga 4.613 mm è cresciuta di 89 mm in lunghezza e di 44 mm in larghezza e anche il passo è aumentato di 20 mm per offrire più spazio ai passeggeri in particolare a quelli seduti dietro. Mild, full o anche plug-in, la Kuga offre tre diverse soluzioni d'ibridizzazione. La full hybrid, in particolare, dispone di un'unita a quattro cilindri a benzina che funziona a ciclo Atkinson di 2.500 cc abbinata al cambio automatico e alla trazione che può essere sia anteriore oppure integrale: il consumo medio è all'incirca di 5,6 l/100 km. Prezzi da 31.300 euro.

