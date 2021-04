Full Hybrid / Honda CR-V, il suv ibrido si aggiorna

Prosegue il cammino di Honda verso l'evoluzione dei suoi powertrain di tipo elettrificati. Il suv giapponese CR-V adotta la tecnologia full hybrid e:Hev come unica motorizzazione e accoglie in gamma l'inedito allestimento Sport Line. Il powertrain e:Hev abbina il 2.000 cc i-VTEC a benzina aspirato da 145 cv a un motore elettrico per 184 cv complessivi con l'opzione della trazione anteriore o integrale. La velocità, invece, è autolimitata a 180 kmh e il suv può passare da 0 a 100 kmh in un tempo tra gli 8,6 e i 9,2 secondi in base alle diverse versioni. Il leggero restyling esterno coinvolge anche l'abitacolo, mentre la nuova Sport Line aggiunge i cerchi da 18 pollici. Prezzi da 36.900 euro.

