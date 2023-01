Full Hybrid, Honda rinnova Jazz e arriva la versione Advance Sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

Honda rilancia la gamma Jazz con il model year 2023 che prevede delle novità estetiche dentro e fuori, oltre ad un’inedita versione top di gamma a vocazione più performante, la Advance Sport a cui si aggiunge più potenza per il motore ibrido l'unico disponibile senza rinunciare alla sostenibilità e alla efficienza nei consumi. La nuova versione Advance Sport, in particolare, dispone di una colorazione esclusiva e di un paraurti anteriore con una finitura specifica.



Advance Sport con un look inedito



La calandra è reticolare in in versione più sportiva, gli specchietti laterali in colore nero lucido e i cerchi in lega da 16 pollici a completare il look della Jazz e:Hev. All'interno, l'Advance Sport beneficia di miglioramenti specifici che aumentano la sportività di e:Hev. I sedili sono rifiniti con una combinazione di pelle scamosciata sintetica nera e grigia, mentre sia il nuovo volante a tre razz che il bracciolo centrale e anche i pannelli delle porte hanno cuciture gialle a contrasto.



Più potenza per il powertrain e:Hev



Il propulsore full hybrid e:Hev comprende due motori elettrici, oltre all’unità a benzina più tre modalità di guida per offrire elevati livelli di efficienza e fruibilità soprattutto nel traffico urbano. Il sistema e:Hev che è stato rivisto: aumenta l'efficienza, la guidabilità e la potenza. L’elettrico di trazione ha ora 10 kW pari a 14 cv in più per una potenza complessiva di 90 kW pari a 122 CV con il motore con funzione di generatore più potente di 8 kW per un picco di 78 kW pari 106 cv.



Migliorata anche l’unità a benzina di supporto



L'unita a benzina di 1.500 cc ha guadagnato 7 kW e ora offre fino a 79 kW pari a 107 cv, mente la coppia resta di a 131 Nm. Il sistema full hybrid produce Honda emissioni di CO2 di 102 g/km o di 106 g/km per la variante Advance Sport. Anche la trasmissione è stata rivista e ora offre una fluidità e una guidabilità migliorate un'esperienza di guida più coinvolgente.



La trasmissione rivista e le nuove sopensioni



Per differenziare ulteriormente l'Advance Sport dal resto della gamma, la mappatura del pedale dell'acceleratore è stata rivista per offrire una maggiore potenza e migliorare le caratteristiche della risposta. Anche il cambio è stato rivisto per dare al motore termico un punto di cambiata più elevato a 6.300 giri/min. Per sfruttare meglio la dimanica di guida del nuovo allestimento Advance Sport sono state in aggiunta introdotte della specificbe modifiche alle sospensioni.