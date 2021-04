Full Hybrid / Hyundai Kona e una gamma allargata

Sulla base di un successo per alcuni aspetti oltre le previsioni, con oltre 34.000 esemplari in circolazione in Italia, la Kona, il crossover più compatto di Hyundai si ripropone con un importante restyling estetico e funzionale, nonché una revisione pressoché totale della lineup delle motorizzazioni. Per lo stile si nota ad esempio che il marchio non è più al centro, mentre sono meno visibili gli aggiornamenti che caratterizzano la coda dell'auto. Passando alla diversa gamma offerta per la Kona i coreani propongono adesso come la più centrale delle motorizzazioni il full hybrid con l'unità di 1.600 cc a benzina da 141 cv abbinata con la trazione che è soltanto anteriore. Prezzi da 27.150 euro.

