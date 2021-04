Full Hybrid / Hyundai Tucson, stile e l'ibrido da 230 cv

Il cambio di passo nella nuova Hyundai Tucson è netto, evidente, dal design nato da un algoritmo elettronico che poi è stato adeguato dal lavoro degli stilisti per la vettura finale, all'abitacolo che segna un vero e proprio spartiacque nell'offerta del costruttore coreano, tanto che tutto assume un'aria molto più lussuosa ed esclusiva, da premium o quasi. Come se non bastasse il suv coreano pone rimedio al bagagliaio non molto generoso della generazione precedente con 12 cm aggiuntivi e una capienza che adesso è pari 523 litri, quasi 150 in più rispetto a prima. La disponibilità, infine, di un'unità ibrido full da ben 230 cv completa il rilancio in grande stile del suv medio di Hyundai. Prezzi da 33.350 euro.

