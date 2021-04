Full Hybrid / Kia Niro con l'infotainment Uvo Connect

La versione gull hybrid della rinnovata Kia Niro dispone sia di inedite tecnologie come il sistema multimediale Uvo Connect che di un'estetica aggiornata con dettagli derivati dalla versione elettrica. Di base i coreani confermano il 1.600 cc GDi a benzina abbinato alla batteria da 1,56 kWh per la Niro Full Hybrid. Dietro al volante debuttano le leve per la gestione del cambio automatico, mentre il freno di stazionamento è ora elettronico. La Niro inoltre offre l'infotainment Uvo Connect il più recente associato ad un display touch che può arrivare fino a 10,25 pollici oltre abbinato ad una sim integrata e necessaria per potere per accedere ai numerosi servizi online disponibili. Prezzi da 26.750 euro.

