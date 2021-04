Full Hybrid / Kia Sorento addio al diesel

La Sorento, il suv-ammiraglia di Kia inaugura un nuovo capitolo della sua vita: non solamente per i cambiamenti nella linea, o per l'abitacolo che è sempre in grado di ospitare sette persone, di più pregevole fattura. La novità più grande è ne sotto pelle, perché il nuovo modello punta lo sguardo verso il futuro dicendo addio al motore a gasolio. Dentro al cofano solamente powertrain ibridi come il full hybrid sulla base del 1.600 cc turbo a benzina e da un motore elettrico, per 230 cv complessivi totali. Un abitacolo rinnovato e all'insegna di una dotazione hitech e dei consumi che sono migliorati. Prezzi da 44.500 euro.

