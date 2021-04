Full Hybrid / Lexus NX è alla vigilia del restyling

Stilisticamente la NX del 2021 sarà un'evoluzione di quella attuale. I designer, infatti, hanno preferito ripulire il look dai troppi spigoli e non studiare forme inedite. Il frontale del suv Lexus è più razionale con le luci diurne a Led che sono integrate nei fari. Inedita la trama della mascherina a forma di clessidra. Anche il retro presenta delle novità: sulla nuova generazione si trova una barra luminosa a Led che si estende per tutta la larghezza del portellone. La nuova NX sarà basata su un'inedita piattaforma con due sistemi ibridi, uno per la versione 350h full hybrid la centrale e la 450h+ plug-in hybrid. I prezzi sono da definire.

