Full Hybrid / La nuova Honda HR-V è soltanto full hybrid

Come la Jazz anche la nuova Honda HR-V oltre a cambiare stile dispone del powertrain full hybrid e:Hev concepito per offrire una guida brillante e più efficiente. Due potenti e compatti motori elettrici abbinati a un 1.500 cc a benzina i-Vtec per la potenza totale di 131 cv e la coppia di 253 Nm a 4.500 giri. Tre le modalità di guida, intercambiabili in automatico. Il sistema disattiva la modalità elettrica di partenza, passando poi a quella ibrida quando viene richiesta una coppia elevata. Il benzina invece diventa protagonista alle velocità costanti. Il livello di rigenerazione e la forza di decelerazione sono gestite agendo sul selettore che è stato sistemato appena dietro il volante.

