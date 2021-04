Full Hybrid / Subaru XV più reattiva alla guida

Le novità del rinnovato suv Subaru XV sono il design e più dotazioni, mentre è confermata la motorizzazioni 2.000 cc e-Boxer da 150 CV Hybrid abbinata al cambio automatico Lineartronic e alla trazione integrale Symmetrical Awd. Sulla e-Boxer sono state introdotte due nuove modalità per il sistema X-Mode, nello specifico si tratta della Snow/Dirt per le superficie scivolose e la D.Snow/Mud per dei terreni innevati o fangosi. Presente inoltre l'altra funzione SI-Drive con le modalità di guida Intelligent e Sport oltre all'e-Active Shift Control che si attiva solo in Sport e che forza le scalate della trasmissione per aumentare il freno motore e rendere brillante la risposta in uscita. Prezzi da 33.600 euro.

