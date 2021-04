Full Hybrid / Toyota C-HR fino a sette airbag di serie

L'originale crossover Toyota C-HR è stato aggiornato nella meccanica: ora il 1.800 cc da 122 cv è affiancato dal un nuovo 2.000 cc sempre ibrido full. Il suo quattro cilindri a benzina da 152 cv lavora insieme a un'unità elettrica da 109, per una potenza combinata di 184 cv. Le prestazioni sono più vivaci, con consumi molto vicini a quelli di un turbodiesel e anche migliori in città. Nel traffico urbano, infatti, l'auto si dimostra agile e comoda grazie alle sospensioni efficienti e quando è in modalità a zero emissioni si segnala per una notevole fluidità e anche silenziosità. Di serie per tutte le C-HR hanno sette airbag, la frenata automatica e anche il cruise control adattativo. Prezzi da 30.500 euro.

