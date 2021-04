Full Hybrid / Toyota Rav4 è anche integrale 4x4

La quinta generazione di Toyota Rav4, il suv medio-grande del brand giapponese è disponibile soltanto in versione ibrida. Per la Rav4 l'accoppiata dei motori è fra un 2.500 cc a benzina e un'unità elettrica alimentata da una batteria nichel-metallo idruro che, insieme, sviluppano 218 cv. I modelli a trazione integrale prevedono, invece, un secondo motore elettrico che muove le ruote posteriori. In questo caso, la potenza complessiva aumenta di 4 cv. Da poco è in vendita anche la versione plug-in ricaricabile. La strumentazione è di tipo parzialmente digitale, ma è molto chiara e si abbina a dei comandi di tipo intuitivi come ad esempio le maxi manopole della climatizzazione. Prezzi da 36.850 euro.

