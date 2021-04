Full Hybrid / Toyota Yaris Cross due versioni di lancio

Toyota Yaris Cross prepara il debutto con due varianti: Adventure e Premiere. La prima esalta sia con il look che con alcuni accessori la versatilità del nuovo modello a ruote alte. A cui si aggiunge la versione Premiere prenotabile solo online che verrà prodotta per soli dodici mesi ed è caratterizzata in aggiunta da dettagli esclusivi. La Yaris Cross sarà offerta esclusivamente nella variante ibrida e utilizzerà il medesimo powertrain da 116 CV della Yaris, con la quale condivide la piattaforma. Si potrà scegliere il piccolo suv in versione a trazione anteriore e integrale AWD-i con ripartizione automatica della coppia tra gli assi. Prezzi ancora da definire.

14/15 Menu