Full Metal Kubrick, in mostra a Londra vita, film e cimeli del regista

Ovviamente lo Shining di Re Stefano non è mai passato alla storia, anzi è una mezza schifezza. Il Re dell'Orrore lamentava la mancanza di aderenza al romanzo: nel libro, Jack Torrance viene posseduto dai fantasmi che popolano l'albergo. Nel film di Kubrick fino alla scena finale (la foto degli anni 30 dove compare un giovane Jack alla festa da ballo) il film gioca sul dubbio della pazzia o del soprannaturale. Ed è questa la chiave del capolavoro cinematografico. Forse quella di King è solo invidia perché in uno dei pochi casi nella storia della letteratura, l'adattamento cinematografico è addirittura superiore al libro.

La carrellata di oggetti dai set non è però mero collezionismo feticista o una sequenza burocratica di oggetti: la mostra racconta molto anche del Kubrick persona e regista, del suo modo di lavorare, della sua idea di cinema. Come l'ossessione per Napoleone, su cui per anni progettò di fare un film (arrivando persino a studiare le abitudini alimentari del condottiero francese), ma è rimasto un suo sogno mai realizzato. Il Diavolo si nasconde nei dettagli; uno dei tanti dettagli diabolici che rivela la meticolosità, quasi paranoica, di Kubrick è una teca in cui ci sono quattro versioni dattiloscritte del famoso manoscritto di Shining dove il romanzo che Jack Nicholson vorrebbe scrivere si rivela una medesima banale frase per centinaia di pagine, segno della sua galoppante pazzia.

Nel doppiaggio italiano la frase ossessiva era il proverbio “Il mattino ha l'oro in bocca”. Nella versione originale del film era “All work and no play make jack a dull boy”, più o meno un proverbio dello stesso tenore. E la teca espone le versioni del manoscritto create appositamente per ogni paese straniero: spagnolo, francese, tedesco e italiano. Kubrick in persona aveva curato anche le traduzioni, cercando per ogni lingua e paese un proverbio simile che rendesse l'idea della follia del protagonista. Ma non solo cercò, utilizzo lo stesso tipo di carta e la stessa macchina da scrivere. Così per ogni versione della pagina fu girata una ripresa specifica, dove ciascun foglio conteneva la diversa traduzione da destinare al paese. Sono state girate appositamente quattro inquadrature diverse per la stessa scena.

Shining ha segnato la storia del cinema; per la prima volta veniva utilizzata la Steadycam, una cinepresa che permetteva virtuosismi e inquadrature mai viste fino ad allora, come la scena iniziale con l'automobile che viene sorvolata mentre la lugubre Dies Irae di Walter Carlos suona in sottofondo; oppure le spaventose riprese da dietro il triciclo di Danny che si aggira tra gli spettrali corridoi dell'albergo. Albergo che però non era tra le montagne rocciose, ma ricostruito interamente negli studi cinematografici a Londra, la città dove Kubrick ha vissuto e girato tutti i suoi film.



La mostra esplora anche il rapporto del regista con la città, sua seconda patria: per la battaglia di Hue, la città del Vietnam fu ricostruita in una vecchia centrale a gas dei sobborghi di Londra in corso di demolizione, con l'aggiunta di 300 palme fatte venire dalla Spagna. C'è anche una simpatica lettera di Kubrick alla British Gas perché gli consentano di finire le riprese prima di abbattere del tutto gli edifici). Anche il suo ultimo (e incompleto) film, Eyes Wide Shut, pur ambientato a New York, è stato tutto girato a Londra. Kubrick ricostruì meticolosamente dei modellini delle vie del Greenwich Village, decidendo di persona anche ogni singola insegna di negozio inquadrata.