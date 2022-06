Funecap integra Altair, nasce il polo italo francese per i servizi funebri

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Francia, con 67 milioni di abitanti, ha 170 forni crematori. L’Italia, 60 milioni di abitanti, ne ha solo 86. E la domanda di cremare i defunti cresce a doppia cifra ogni anno. Bastano pochi dati per capire le chance di crescita e investimenti in un settore, quello funerario, di cui si parla poco e malvolentieri, ma dove invece investimenti e logiche industriali sono cruciali per migliorare qualità, efficienza e prezzi sul mercato.

È in questo contesto che va letta la notizia, ufficializzata in occasione di Tanexpo, l’International Funeral and Cemetery Exhibition che ha appena chiuso a BolognaFiere la sua 30ma edizione, che la società italiana Altair si è fusa in quella francese Funecap Groupe, diventandone azionista e dando vita al più grande gruppo paneuropeo dei servizi funerari. Parliamo di 450 milioni di fatturato consolidato, 3mila dipendenti tra Italia, Francia, Belgio e Olanda, «con l’attesa di raggiungere i 600 milioni di giro d’affari già nel 2023, complici investimenti che si aggirano sui 100 milioni di euro l'anno, tra crescita organica negli impianti crematori e nelle onoranze funebri, acquisizioni di piccole imprese del settore e partnership che vogliamo stringere con player consolidati in tutte le aree dove c’è domanda di nuove case funerarie, infrastrutture e servizi di qualità», sottolinea Paolo Zanghieri, fondatore e proprietario del gruppo Altair (40 milioni di ricavi con oltre 25 impianti crematori all’attivo e 13 gestioni cimiteriali in appalto) e oggi azionista con i due soci francesi Thierry Gisserot e Xavier Thoumieux del gruppo Funecap.

Settore da due mld impermeabile alle crisi

La tre giorni di Tanexpo è stata l'occasione per fare il punto su un settore tanto poco raccontato quanto impermeabile alle crisi, con un giro d’affari che solo in Italia si stima valga 2 miliardi di euro, dove il 44% delle famiglie è alle prese con un funerale ogni anno, con una domanda di case funerarie laiche in ascesa di pari passo all’aumento delle cremazioni, che oggi non arrivano al 20% del totale ma sono proiettate oltre il 50% dei defunti da qui al 2030. Per non parlare degli impianti crematori per gli animali, altro segmento destinato a crescere rapidamente, dell'incremento verticale di ricerche online di servizi funerari che non ha ancora adeguata risposta digitale da parte dei player, «perché in Italia il settore è in ritardo rispetto alla Francia, ancora molto frammentato, gestito per lo più da piccole imprese familiari con scarsa capacità di investimento, i clienti scelgono in base al passaparola e non conoscono la previdenza funeraria», commenta Zanghieri.

Holding per servizi funebri paneuropea

Il progetto italo-francese nasce con l’idea di creare una holding paneuropea «in grado di sviluppare servizi funebri e per la cremazione, con alti standard, sfruttando economie di scala e sinergie con partner locali in tutta Europa e la forza finanziaria di un gruppo che ha un programma di investimenti di un centinaio di milioni di euro l’anno. Abbiamo appena rilevato una società in Olanda un mese fa e abbiamo un altro paio di due acquisizioni in calendario prima di fine anno tra Germania, Svizzera e Regno Unito», precisa Thierry Gisserot, che dal 2010 a oggi ha fatto di Funecap il secondo operatore francese, con una rete di oltre 700 punti vendita, 50 crematori, più di 200 strutture funerarie gestite, 2.600 dipendenti e oltre 70mila funerali organizzati.

E conclude: «Siamo interessati a M&A e aggregazioni in tutti i Paesi limitrofi, per costruire un nuovo modello nel settore, perché il nostro resta un business fortemente locale e la relazione con il cliente e il servizio devono restare artigianali. Con Funecap Groupe anche le piccole imprese hanno alle spalle hanno un marchio forte e una piattaforma in grado di supportare investimenti in case e strutture funerarie, servizi centralizzati di alto livello soprattutto in campo digitale, formazione continua al personale e soluzioni di copertura previdenziale e finanziamento da offrire ai clienti».