Funivia Mottarone, proseguono le indagini per la strage. Eitan è cosciente

2' di lettura

Proseguono le indagini sulla tragedia del Mottarone, con gli inquirenti che non escludono la possibilità di altri indagati dopo il fermo dei tre responsabili della funivia: ieri un nuovo sopralluogo e il sequestro della cosiddetta scatola nera. Resta in prognosi riservata ma è cosciente Eitan, unico sopravvissuto alla strage. Oggi i funerali di Roberta e Angelo a Triggiano, nel Barese.

«Il tragico incidente del 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa Mottarone è una grande ferita per il Paese», con queste parole, giovedì, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha aperto la sua informativa in Parlamento sulla tragedia del Mottarone, dove il crollo della cabina della funivia ha provocato 14 morti. L'unico superstite è Eitan, un bambino di 5 anni, che in quella tragedia ha perso tutta la famiglia. Il bambino è ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino, da dove nel pomeriggo di giovedì è giunta la notizia del suo risveglio dal coma: Eitan sarebbe sveglio e coscente, con la zia.

Loading...

I tre fermi

Tre i fermi nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Verbania: Luigi Nerini, amministratore delegato della società Ferrovie del Mottarone Srl che gestisce l’impianto, Gabriele Tadini, caposervizio sull’impianto ed Enrico Perocchio, dipendente della ditta Leitner ma anche consulente per la società. A parlare per primo dei problemi dell’impianto sarebbe stato Tadini, convocato in caserma dai carabinieri di Stresa come testimone e poi indagato. Nel mirino degli inquirenti il “forchettone” lasciato nel freno di emergenza per impedirne il funzionamento.

Il cedimento del cavo di traino

Il ministro Giovannini, nel corso dell’informativa di giovedì mattina ha riassunto la dinamica dei fatti. «Domenica 23 maggio 2021, poco dopo le ore 12.00, è precipitata al suolo la cabina della Funivia Stresa–Alpino-Mottarone in zona impervia e boschiva. Dalle prime ricostruzioni appare che l’incidente sia stato innescato dal cedimento del cavo di traino della cabina nel tratto prossimo all’arrivo alla stazione della funivia posizionata in vetta alla montagna. A seguito della rottura della fune traente la cabina, a causa del mancato intervento del freno sulla fune portante, dopo essere retrocessa velocemente lungo la via di corsa, ha urtato il pilone di sostegno ed è precipitata nel vuoto».

Le 14 vittime della tragedia

Domenica 23 maggio a bordo della cabina erano presenti 15 persone: 13 sono decedute sul colpo, 2 bambini di 6 anni, a causa delle gravi ferite riportate, sono stati elitrasportati in codice rosso dal servizio 118 di Novara presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. In serata, uno dei bambini è deceduto, portando così a 14 il numero delle vittime totali. L’altro bambino versa ancora in prognosi riservata.