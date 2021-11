Funivie di Savona vanno in liquidazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La savonese Funivie spa andrà in liquidazione. L’assemblea dei soci dell’azienda, infatti, ha disposto la messa in liquidazione della società, con efficacia a far data dall’1 gennaio 2022, «in ragione della oggettiva impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale». Ossia Il trasporto, svolto su concessione statale, dal porto di Savona all’Italiana coke di Cairo Montenotte, di circa 600mila tonnellate l’anno di carbone e 150mila di altre rinfuse, movimentate prima su nastro in un tunnel sottomarino e poi sui carrelli, via fune.

Lo stop dopo l’alluvione

Il servizio si è interrotto nel 2019, quando l’alluvione ha provocato la caduta di alcuni tralicci della funivia e impedito alla funivia di funzionare. Da allora il trasporto è stato eseguito quotidianamente con camion (e palese incremento dell'inquinamento).

Paolo Cervetti ad di Italiana coke e finora anche di Funivie, è stato nominato liquidatore della spa. «La società, pur in liquidazione - afferma - potrà comunque, ma per un tempo necessariamente breve, continuare a gestire il compendio e le attività residuali di manovra, gestione del raccordo ferroviario di Cairo e gestione del parco di deposito».

67 lavoratori vanno in cassa

«Speriamo - prosegue Cervetti - di poter riconsegnare al demanio il compendio aziendale, che già custodiamo responsabilmente da quasi due anni, ancora integro, comprensivo dei 67 lavoratori oggi in forza (cui è garantita la cassa integrazione recentemente disposta)».

Questo, conclude Cervetti, «nella speranza che, contestualmente, le recenti iniziative parlamentari e amministrative che paiono intraprese, possano dare continuità allo sforzo sinora effettuato e un nuovo corso alle attività funiviarie, completato il ripristino della linea ad opera del provveditore alle Opere pubbliche».