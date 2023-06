Funzione e obiettivi del Procurement per commessa

La complessità cresce ulteriormente nei casi ove il Soggetto Realizzatore debba provvedere, aspetto strategico e determinante per il successo di una Commessa, all'esecuzione della progettazione dell’opera, impianto o lavoro e non abbia a disposizione sufficienti o adeguate risorse interne per tale esecuzione.

È consuetudine ricorrere a studi o società di progettazione esterne che normalmente assumono fin dalla fase di offerta (bidding) il ruolo di Progettista designato. Queste società o studi usualmente operano sul tema della progettazione durante la fase di gara (Tender), ma anche nell'esecuzione della progettazione. È ricorrente l'introduzione di bonus economici a favore del Progettista designato, qualora durante la fase esecutiva individui o proponga soluzioni tecniche o operative che portino vantaggi economici al Soggetto Realizzatore.

Il processo del Procurement per Commessa è di norma caratterizzato da acquisti di prodotti, componenti, sistemi o servizi specifici, unici per caratteristiche tecniche e quasi sempre realizzati “ad hoc” essendo destinati ad una specifica necessità tecnica o progettuale non necessariamente replicabile in futuro.

La funzione di Procurement deve quindi dedicare una particolare attenzione ai costi (rispetto dei budget) che ha contribuito a determinare e finalizzare già nella fase di offerta. Inoltre, deve rispettare scrupolosamente il “Procurement Plan”, documento che identifica i beni o servizi da approvvigionare in accordo a una specifica esigenza generalmente legata allo sviluppo progettuale e costruttivo dell’opera o dell’impianto, tenendo ben presente date e tempistiche di approvvigionamento.

Il Project Manager, che avrà la responsabilità esecutiva della Commessa, è fondamentale che venga coinvolto nella fase di pianificazione strategica per la preventiva decisione su cosa acquistare o cosa eseguire direttamente e conseguentemente definire anche le metodologie con cui le commodity, le forniture o i lavori verranno approvvigionati.