Fuori Festival dell’economia, inno alla piazza che ascolta e dà voce

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La programmazione del Fuori Festival in piazza Santa Maria Maggiore, organizzato dalla Fondazione Franco Demarchi, prevede momenti di dialogo, narrazione e confronto.

Oggi il dibattito verterà su alcune progettualità del welfare pubblico. Nel primo incontro il focus sarà su Il welfare generativo e la terza età: fra innovazione e comunità, mentre il secondo vedrà la presentazione di azioni territoriali come Spazio argento e CuraInsieme: sperimentazione e pratiche di welfare per la popolazione anziana. Il terzo talk della giornata, titolato Il digitale, metaverso o opportunità di scambio generazionale?, porrà una riflessione su rischi e benefici per l’umanità dell’infosfera digitale. Nella mattinata di domani si inizierà con la presentazione del libro Donne ai Vertici. Sguardi ed esperienze di 22 cooperatrici e col confronto su Il disordine nella rappresentanza di genere della governance. Il secondo focus della giornata sarà sul modello formativo attuato dall’Università della terza età e del tempo disponibile. Si parlerà de Le comunità che progettano il loro futuro con il ruolo della formazione e dell’aggregazione per la circolazione del sapere e per la promozione della partecipazione attiva dell’adulto nella comunità educante. Domenica mattina si discuterà della crisi climatica in chiave generazionale nell’incontro La Svolta generazionale: Bloomers vs Boomers, mentre alla Fondazione Caritro saranno presentati il progetto di ricerca Verso una comunità educante e la piattaforma digitale LoSo. A chiudere la mattinata gli artisti di strada La soffitta di Trento racconteranno la storia della città.

Loading...

Oltre alla presenza della cooperativa Arianna con i giochi di una volta, saranno allestite le mostre Canuti e contenti e 33 trentine. In mostra anche Old but Gold, una campagna ironica intergenerazionale, realizzata dagli studenti dell’Istituto grafico Artigianelli di Trento.

A partire dalla mattinata di oggi e per tutto il giorno è possibile seguire la terza tappa di Innovation Days.

Il roadshow firmato da Il Sole 24 Ore e Confindustria avrà come focus la transizione ecologica e digitale nell’ambito della messa a terra del Pnrr in un contesto reso complicato da pandemia e guerra. Sarà possibile seguire l’evento sia in diretta streaming sia in presenza, fino a esaurimento posti e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, all’Itas Forum di Trento. Alla sessione mattutina politico-istituzionale ne seguirà una pomeridiana dal carattere formativo, alla quale seguirà uno speed date tra imprese e manager della sostenibilità.