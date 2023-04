Fuori festival di musica e cultura con Noemi, Zingaretti e Gile Bae

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’anno scorso la novità del Festival dell’Economia targato Gruppo 24 Ore è stato il “FuoriFestival”. È stato un successo, anche e soprattutto tra i giovani, che non si sono fatti sfuggire l’occasione di coniugare eventi di alto profilo e divertimento. Così, anche nel 2023, quello che è considerato un “evento nell’evento” e una parte integrante della kermesse, torna, con un programma di appuntamenti speciali, culturali, didattici e di intrattenimento con il coinvolgimento di talent, creator e influencer, scommettendo su una forte capacità attrattiva e di aggregazione. «Volevamo coinvolgere target non immediatamente prossimi al mondo dell’economia, come giovani e famiglie» e proprio per questo «rilanceremo nuovamente la scommessa del FuoriFestival, con un programma dinamico e innovativo che porterà a Trento tanti ospiti e idee», come quelle curate dalle realtà del territorio, ha detto Federico Silvestri, ad di 24 Ore Eventi, sottolineando che «l’obiettivo è dare nuove visioni ai partecipanti e lo faremo attraverso la voce dei protagonisti, del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, giovani realtà imprenditoriali e professionisti di lungo corso che porteranno la loro esperienza».

I nomi sono molti – impossibile citarli tutti – e ben noti al grande pubblico: ci saranno i nuovi visionari, da Zaira, la prima meta influencer italiana, al talent scout e discografico Manuelito ‘Hell Raton' e a Sypher, pro player e creator, della crew Machete Gaming, progetto nato nel 2019 in cui musica e gaming si incontrano in una formula innovativa. E ancora, saranno presenti giovani imprenditori come Marco Cioni e Matteo Bruno della Slim Dogs, e come Norma Cerletti, founder di Norma's Teaching e famosa per avere lanciato un format di grande successo per insegnare l'inglese sui social. Non mancheranno i laboratori di Economy Kids a cura di 24 Ore Cultura e Radio 24, il Monopoli a grandezza naturale in piazza Fiera, che consentirà ai ragazzi di divertirsi e imparare l'economia. Nell'edizione di quest'anno si è voluto dare più spazio agli incontri con l'autore, “per dialogare e approfondire argomenti straordinariamente importanti”, anche coinvolgendo alcune delle maggiori case editrici italiane, per “interpretare il futuro dando anche una corretta interpretazione della realtà”, ha detto ancora Silvestri. E poi ci saranno il mondo educational, quello del metaverso, dell'arte e della cultura, sempre guardando al futuro, a partire da quello del design, con l'architetto e designer Stefano Giovannoni, e i talk di Htsi, con Nicoletta Polla Mattiot che darà voce all'Economia della Bellezza incontrando professionisti del mondo del Made in Italy. E sempre con Htsi le interviste one-to-one con personaggi del mondo dello spettacolo, come Luca Zingaretti, che racconterà l'esperienza di produttore creativo tra film, teatro, cartone animato, serie tv, Enrico Brignano, che racconterà «il valore della risata», il conduttore televisivo Vittorio Brumatti e Miriam Leone, che approfondirà il tema dell'impegno professionale e della trasversalità dei media.

Ma il FuoriFestival sarà anche occasione di divertimento puro, motivo per cui saranno numerosi gli eventi serali con Dj set (da segnare quello di Giulia Centofante), spettacoli e concerti, un po' per tutti i gusti, dalla cantautrice Noemi, che proporrà alcuni dei suoi brani in versione unplugged, alla giovane Ariete, che spopola tra i giovani e si è imposta nel panorama musicale anche con la partecipazione al Festival di Sanremo, dal pianista iraniano Ramin Bahrani al rapper Guè Pequeno, noto da anni sulla scena hip hop italiana e, per gli appassionati di musica classica, si esibiranno l'Orchestra Ventaglio d'arpe con 14 musicisti e, a seguire, la pianista Gile Bae, Bòsendorfer Artist. «Il festival è una festa della città e dei trentini e anche l'edizione di quest'anno seguirà questa logica», ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.