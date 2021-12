Fuoristrada e pick-up, 15 modelli adatti all'offroad e al trasporto di maxi carichi

Non solo suv ma anche fuoristrada e pick-up adatti agli usi più diversi. Tra i quindici modelli selezionati si spazia dai piccoli fuoristrada compatti, come la Suzuki Jimny dalle dimensioni ridotte ma dalle doti in offroad, fino a modelli extra lusso del calibro della Mercedes Classe G. L'elenco include anche i pick-up, perfetti per l'utilizzo fuori dall'asfalto e al tempo stesso dalle grandi doti di carico.

