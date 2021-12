Fuoristrada e pick-up / Ford Ranger

Il Ranger Raptor, la declinazione Ford Performance del pick-up best seller del brand, è da oggi ancora più esclusiva grazie alla nuova versione Special Edition. Realizzato in un mumero limitato di esemplari per garantirne l’esclusività il nuovo Ranger Raptor Special Edition accentua ulteriormente in chiave sportiva gli imponenti esterni del pick-up, abbinandoli ad interni premium con dettagli di stile aggiuntivi, tra cui le esclusive finiture in colore rosso. Sviluppato da Ford Performance, il Ranger Raptor presenta un telaio ultraresistente, sospensioni e pneumatici tarati su misura abbbinati ad un propulsore Diesel EcoBlue di 2,0l ad alte prestazioni (eroga 213 cavalli e 500 Nm di coppia) abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti che condivide con la Mustang, pensato per chi ama uno stile di vita outdoor e desidera un mezzo in grado di vincere le sfide lavorative più difficili. La Special Edition del Ranger Raptor sarà disponibile presso i concessionari Ford in Europa da ottobre unendosi alle declinazioni Stormtrak e Wolftrak già disponibili. Queste ultime sono due versioni in edizione limitata del pick-up Ranger. Basato sulla versione Wildtrak, il nuovo Ranger Stormtrak si distingue per lo stile, gli interni in pelle premium ed un motore Diesel EcoBlue di 2,0 litri biturbo top di gamma da 213 cavalli con cambio automatico a 10 rapporti. Progettato per clienti sempre in movimento nella vita come nel lavoro che necessitano di un veicolo in grado di garantire capacità eccellenti e prestazioni elevate, è un pick-up robusto e grintoso pensato per chi opera su terreni impervi e richiede buone prestazioni in fuoristrada, senza dover rinunciare ad interni confortevoli. Ranger Wolftrak è nato per coloro che chiedono affidabilità in off-road ed un design grintoso e funzionale. Basato sul Ranger XLT, monta un 2,0l Diesel EcoBlue Ford da 170 cavalli con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a sei rapporti o trasmissione automatica a 10 rapporti, garantisce buone performances grazie a caratteristiche quali il differenziale posteriore con bloccaggio elettronico e gli pneumatici adatti ad ogni tipo di terreno. Per entrambi è disponibile una nuova copertura del pianale di carico avvolgibile elettricamente ancora più comoda e funzionale (di serie su Stormtrak e optional su Wildtrak Double Cab). Ranger Stormtrak e Wolftrak, prodotti in un numero limitato per garantirne l’esclusività, saranno disponibili presso i concessionari Ford europei a partire da ottobre.

