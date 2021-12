Fuoristrada e pick-up / Great Wall Steed 6

Steed 6 è un pick-up 4x4 a doppia cabina per cinque comodi posti. La vettura è equipaggiata con un motore Mitsubishi Euro 6 di 2,4 litri da 122 cavalli con impianto Gpl by Landi. Ricca la dotazione di bordo che comprende di serie sei airbag, Abs Con Ebd, Esp Bosch, differenziale autobloccante, cerchi in lega da 16 pollici e immobilizer. L'allestimento Premium aggiunge interni in pelle, cruise control, monitoraggio pressione pneumatici, regolazione elettrica di specchietti e sedili, barre longitudinali cromate e pedane laterali. A richiesta, sensori di parcheggio, vernice metallizzata, fendinebbia e telecamera posteriore con schermo Led a 8 pollici. Nel dettaglio Great Wall Steed 6 2.4 Gpl Work è una Pick-up 4 porte 5 posti della Great Wall lunga 535 cm, larga 180 cm, alta 174 cm . Nella versione 2.4 Gpl Work costa 19.093 euro con motore a Gpl di 2.378 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 90 kW/122 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm . La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 283 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 140 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.905 kg.

Per saperne di più clicca sul listino