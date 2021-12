Fuoristrada e pick-up / Jeep Gladiator

Gladiator è il pick-up Jeep dallo spiccato carattere lifestyle, estremamente versatile e capace di soddisfare bisogni di mobilità e libertà, distinguersi nel quotidiano e vivere al massimo ogni momento della giornata. Il nuovo modello inoltre segna l'importante ritorno di Jeep nel segmento dei pick-up dopo circa 30 anni dal lancio dell'ultimo esemplare con credenziali “truck” e cassone, la Comanche prodotta dal 1986 al 1992. Si tratta di un modello specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick-up e consentire di poter andare ovunque e fare qualsiasi cosa grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente, praticità e flessibilità nel trasporto di carico. A tutto ciò si aggiunge l'inconfondibile design Jeep, oltre a dotazioni specifiche per poter soddisfare le credenziali del segmento pick-up ed assicurare ai clienti ulteriore funzionalità sia per vivere le avventure del tempo libero che per affrontare le attività di tutti i giorni. Nel dettaglio la eep Gladiator 3.0 Diesel V6 Overland è una Pick-up 4 porte 5 posti della Jeep lunga 559 cm, larga 189 cm, alta 184 cm. Nella versione 3.0 Diesel V6 Overland costa 67.944 euro con motore a gasolio di 2.987 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 194 kW/264 cavalli ed una coppia massima di 600 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 72 litri. Le emissioni di CO2 sono di 256 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 177 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.119 kg.

