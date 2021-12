Fuoristrada e pick-up / Jeep Wrangler

È un vero fuoristrada più volte rinnovato nel corso degli anni mantenendo le doti di praticità e le prestazioni off-road della mitica Willys da cui discende. Gli interni appaiono piacevoli sia dal punto di vista della scelta dei materiali e della qualità percepita che per funzionalità ed ergonomia. Livelli superiori di comfort e silenziosità di marcia sono stati ottenuti modificando la messa a punto del cambio e curando maggiormente l’insonorizzazione. Esteriormente si nota l’hard top rimovibile disponibile nel colore della carrozzeria. La più recente variante 4xe plug-in unisce il meglio del 4x4 e dell'elettrico per rafforzare il ruolo iconico del modello all'interno della gamma Jeep. L'opzione di guida in modalità full-electric consente di guidare a zero emissioni per oltre 50 km nel ciclo urbano. Nel dettaglio la Jeep Wrangler 2.0 ATX 4xe Unlimited Sahara è una Fuoristrada 4 porte 5 posti della Jeep lunga 488 cm, larga 189 cm, alta 184 cm con un bagagliaio da 533 a 1.910 litri. Nella versione 2.0 ATX 4xe Unlimited Sahara costa 69.550 euro con motore a ibrida plug in di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 280 kW/380 cavalli ed una coppia massima di 637 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 65 litri. Le emissioni di CO2 sono di 79 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 177 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.276 kg.

