Fuoristrada e pick-up / Land Rover Defender

Il profilo inconfondibile identifica istantaneamente la Defender, con gli sbalzi ridotti che garantiscono angoli ottimali di attacco e di uscita. Gli stilisti Land Rover hanno reimmaginato i tratti distintivi familiari della Defender del 21° secolo, dando alla nuova 4x4 un deciso aspetto verticale e conservando il portellone incernierato lateralmente con ruota di scorta esterna, così riconoscibile nell’originale. La nuova Defender ha superato oltre 62.000 test prima di ottenere l’approvazione tecnica; chassis e scocca sono stati progettati per superare la procedura “Extreme Event Test” di Land Rover, che si spinge ben oltre i normali standard di SUV e autovetture. Pronta per ogni spedizione grazie al carico utile massimo fino a 900 kg, carico statico su tetto fino a 300 kg, capacità di traino di 3.500 kg e profondità di guado fino a 900 mm: la nuova Defender è definitivamente il 4x4 per ogni spedizione. il Terrain Response 2 progredisce con il nuovo programma Wade e il primo Configurable Terrain Response per off-road che consente di ottimizzare la trazione in qualsiasi condizione. La nuova Defender acquisisce la propulsione elettrica con avanzate soluzioni mild-hybrid. Nel dettaglio la Land Rover Defender 90 D200 Mhev Awd Aut. Hse è una fuoristrada 3 porte 5 posti della Land Rover lunga 458 cm, larga 211 cm, alta 197 cm con un bagagliaio da 397 a 1.563 litri. Nella versione 90 D200 Mhev Awd Aut. Hse costa 70.600 euro con motore a ibrida diesel di 2.996 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 147 kW/200 cavalli ed una coppia massima di 500 Nm a 1.250 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 89 litri. Le emissioni di CO2 sono di 228 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.228 kg.

