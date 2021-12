Fuoristrada e pick-up / Land Rover Discovery

Land Rover Discovery punta sulla grande abitabilità, con 7 posti veri (disponibili in opzione), sul comfort e la silenziosità di marcia su strada. Da vera Land Rover esalta le capacità fuoristradistiche, qui ulteriormente enfatizzate dal nuovo schema delle sospensioni. Riduzione di peso e straordinaria rigidità torsionale della nuova scocca in alluminio assicurano prestazioni, efficienza e piacere di guida. Esteticamente riprende tutti i nuovi stilemi del marchio e si ispira alla Concept Discovery Vision, esposta in anteprima mondiale al Salone di New York del 2014.

Nel dettaglio. La Land Rover Discovery 2.0 I4 4wd Auto Hse Luxury è lunga 497 cm, larga 207 cm, alta 189 cm con un bagagliaio da 1.231 a 2.500 litri. Nella versione 2.0 I4 4WD Auto Hse Luxury costa 75.600 euro con motore a benzina di 1.997 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 221 kW/300 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 90 litri. Le emissioni di CO2 sono di 219 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 201 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.093 kg.

