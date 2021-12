Fuoristrada e pick-up / Mercedes Classe G

La Mercedes Classe G ha compiuto 40 anni nel 2019 e per festeggiare l'importante traguardo raggiunge il punto più alto della sua storia, abbinando il lusso dell'ammiraglia Classe S a sorprendenti qualità in fuoristrada. Costruita nello stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, dove è stata prodotta in oltre 300mila esemplari di cui l'80% ancora circolante. La fuoristrada tedesca è testata sullo Schöckl, una montagna alta 1.445 metri caratterizzata da impegnativi percorsi tra rocce, fango, ghiaia e vero e proprio banco di prova di ogni generazione di Classe G. Grazie ai tre differenziali autobloccanti, al rapporto Low Range (modalità G) e alle sospensioni a ruote indipendenti che hanno migliorato rigidità e stabilità, la Classe G riesce a superare passaggi proibitivi per le concorrenti come la Range Rover Sport Classic. Oltre all'altezza dal suolo fino ad un massimo di 24 cm, la G può affrontare un dislivello fino al 100% a seconda del fondo stradale, guadi fino a 70 cm, inclinazione di 35° con angoli di attacco di 31 e 30 gradi all'anteriore e al posteriore. Passando ai prezzi si parte dai 103mila euro della diesel G 350d da 286 cv. I benzina vanno dai 115mila euro della G 500 4 litri V8 da 422 cv ai 156.500 euro per la 63 Amg da 585 cv. Per tutte cambio automatico 9G-Tronic.

