Fuoristrada e pick-up / Militem Ferox-T

Ferōx-T è un pick-up premium-luxury con un posizionamento di mercato di fascia alta che rappresenta la massima evoluzione del pick-up come lo conosciamo oggi e reinventa il concetto attuale di suv trasformandolo in sut, ovvero Sport Utility Truck. Un veicolo adatto sia all'utilizzo quotidiano che a quello più avventuroso off-road, in grado di combinare tutti i pregi di suv e pick-up in un unico mezzo, armonizzandone ed esaltandone le rispettive caratteristiche. Realizzato su base Gladiator Rubicon, Ferōx-T si distingue per l’ineguagliata capacità all-terrain, le sue elevate funzionalità, la massima sicurezza e la sua indiscutibile versatilità. Comfort e lusso denotano l'intero abitacolo. È proprio nel mix poco convenzionale fra esterni grintosi da “muscle car” ed interni pregiati che si trova la vera anima Militem. Con sedili in vera pelle italiana stesa a mano e la possibilità di scegliere inserti in Alcantara, salire a bordo diventa una piacevole esperienza. Ogni cliente può personalizzare l'allestimento, grazie ad una vasta scelta di tipologie di pelli, tessuti e fibre tecniche. Nel dettaglio la Militem Ferōx-T Ferōx-T è una Pick-up 4 porte 4 posti della Militem lunga 552 cm, larga 203 cm, alta 195 cm . Nella versione Ferōx-T costa 118.938 euro con motore a benzina di 3.604 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 210 kW/285 cavalli ed una coppia massima di 352 Nm a 4.400 giri/min. La trazione è integrale permanente. Le emissioni di CO2 sono di 322 g/km. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.460 kg.

Per saperne di più clicca sul listino