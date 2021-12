Fuoristrada e pick-up / Militem Magnum

Imponente e maestoso, ma altrettanto abile nel destreggiarsi in ambito urban, Magnum è un mezzo dal carattere forte pensato quale perfetta alternativa ai “normali” suv di lusso. Dominante su ogni tipo di percorso, asfalto o sterrato, è basato sul Ram1500 Laramie Sport secondo la filosofia progettuale riassunta nel motto “American Tech - Italian Made” di Militem, che con Magnum rappresenta la perfetta sintesi tra dna americano e maestria artigianale italiana. Magnum non è solo apparenza, ma anche tanta sostanza in termini di prestazioni e sicurezza grazie ai numerosi dispositivi Adas. Per il comfort Magnum è dotato del sistema infotainment con display da 12”, navigatore con mappe Europa, impianto Audio Harman Kardon e pedane elettriche. Non mancano il gancio traino (rimovibile) a sfera con capacità di carico fino a 3.500 kg, il doppio tetto apribile panoramico, fari a led e sospensioni pneumatiche regolabili elettronicamente. Nel dettaglio la Militem Magnum Magnum Laramie Sport BiFuel è una Pick-up 5 porte 5 posti della Militem lunga 592 cm, larga 215 cm, alta 208 cm a 1.700 litri. Nella versione Magnum Laramie Sport BiFuel costa 113.923 euro con motore a Gpl di 5.654 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 295 kW/401 cavalli ed una coppia massima di 556 Nm a 3.950 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 87 litri. Le emissioni di CO2 sono di 352 g/km. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 3.500 kg.

