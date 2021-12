Fuoristrada e pick-up / Renault Alaskan

L’Alaskan rappresenta il primo sbarco in Europa sul mercato dei pick-up per Renault. La gamma italiana è composta da 3 propulsori diesel dCi da 160 e 190 cavalli a cambio manuale e un dCi da 190 cavalli con cambio automatico e conserva i punti di forza tipici del Pick- Up come la trazione integrale, sospensioni 5-link e la capacità di carico fino a una tonnellata. Il lancio è previsto sulla versione Doppia Cabina, a 5 posti, mentre è prevista anche una versione King Cab (2+2), con un cassone di lunghezza maggiore, ancora più capiente. Nel dettaglio la Renault Alaskan 2.3 dci 160 cavalli Zen è una Pick-up 5 posti della Renault lunga 540 cm, larga 185 cm, alta 181 cm con un bagagliaio da 945 litri. Nella versione 2.3 dci 160 cavalli Zen costa 30.000 euro con motore a gasolio di 2.298 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 120 kW/160 cavalli ed una coppia massima di 403 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Le emissioni di CO2 sono di 167 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 172 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.075 kg.

