Fuoristrada e pick-up / Toyota Land Cruiser

Con una tradizione nell'off-road di quasi 70 anni l’iconico Land Cruiser rimane unico nel suo segmento per la capacità di combinare qualità, durata ed affidabilità eccezionali con prestazioni off-road senza pari e livelli sempre maggiori di lusso, comfort degli occupanti e senso di prestigio. Disponibile in più di 190 Paesi in tutto il mondo - un numero ineguagliato dagli altri modelli Toyota esistenti - l’impareggiabile abilità del Land Cruiser nel fuoristrada gli ha fatto guadagnare una solida reputazione come uno dei 4x4 più resistenti e affidabili. Grazie all’adozione di un sistema multimediale di ultima generazione le dotazioni di bordo sono migliorate. Con una risposta più rapida del software e dello schermo, un monitor multi-touch e la schermata Home personalizzabile il sistema offre sia la connettività Apple CarPlay che Android Auto. Land Cruiser è dotato della seconda generazione di tecnologie di sicurezza attiva Toyota Safety Sense ampliate per includere un sistema di pre-collisione con il rilevamento dei pedoni di notte e dei ciclisti di giorno e il controllo intelligente adattivo della velocità di crociera. Nel dettaglio la Toyota Land Cruiser Executive 5P è una Fuoristrada 5 porte 5 posti della Toyota lunga 484 cm, larga 189 cm, alta 184 cm con un bagagliaio da 381 a 1.434 litri. Nella versione Executive 5P costa 72.150 euro con motore a gasolio di 2.755 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 500 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 87 litri. Le emissioni di CO2 sono di 267 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.140 kg.

