Furbetti del reddito di cittadinanza incastrati dai carabinieri: dal nullatenente in Ferrari all’autonoleggiatore con 27 auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nullatenenti con Ferrari, vacanzieri che se la spassavano in barca, proprietari di più appartamenti, ma anche la titolare di un autonoleggio con 27 auto e il proprietario di una scuola di ballo. C'è stato anche chi si è inventato di avere dei figli risultati inesistenti. E così hanno tutti percepito indebitamente il reddito di cittadinanza nel Meridione d'Italia a spese dello Stato. I furbetti del reddito di cittadinanza sono stati incastrati tra il 1° maggio e il 17 ottobre dai controlli dai Carabinieri del Comando Interregionale “Ogaden”, con giurisdizione sulle Regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, insieme al Comando Carabinieri Tutela del Lavoro. Una truffa ai danni dello Stato di quasi 20 milioni di euro indebitamente percepiti.

Rilevate 4.839 irregolarità

Controlli mirati con l’obiettivo di verificare la reale sussistenza dei requisiti da parte dei percettori del reddito di cittadinanza. Sono 4.839 le irregolarità riscontrate, il 12% dei 38.450 nuclei familiari controllati per un campione di 87.198 persone. Ben 1.338 percettori indebiti del reddito erano già noti alle Forze di Polizia per altri motivi e 90 hanno condanne o precedenti per gravi reati di tipo associativo.

Loading...

C’è stato chi si è inventato di avere sei figli

Rasentano l’incredibili le storie inventate svelate dai controlli. A Collepasso (Le), c’è stato chi ha dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di sei minori stranieri mai censiti in quel comune, senza avere con questi ragazzi alcun vincolo di parentela e con l’indicazione dei dati anagrafici priva del luogo di nascita e della nazionalità. Nello stesso comune pugliese una coppia ha inserito nel proprio nucleo familiare la presenza di altri familiari: peccato fossero residenti in Germania. A Nova Siri (Mt), i Carabinieri hanno deferito un cittadino asiatico per aver dichiarato falsamente la presenza in Italia della moglie e delle due figlie, che così hanno percepito il reddito pur abitando di fatto nel Paese d'origine.

Una donna dimentica di indicare l’auto e il coniuge

A Napoli pizzicato un uomo del quartiere Stella, presente in due distinti nuclei familiari che avevano tutti e due chiesto e ottenuto il beneficio. In provincia di Caserta un soggetto ha falsamente dichiarato di far parte di un nucleo familiare composto da più persone, di fatto inesistente. A Santeramo in Colle (Ba) una donna è stata segnalata all'Autorità giudiziaria perché si era “dimenticata” di indicare, non solo la targa o l'estremo di registrazione di un veicolo di proprietà, ma addirittura il coniuge. I Carabinieri in questo caso hanno appurato che la donna, per percepire il reddito di cittadinanza aveva richiesto la residenza anagrafica in una via del comune santeramano che era lo stesso appartamento in cui risiedeva il marito: un unico appartamento, con due ingressi diversi. In provincia di Caserta otto persone dello stesso nucleo familiare hanno falsamente attestato di appartenere a tre distinte famiglie e di risiedere in altrettante unità abitative, pur abitando nello stesso stabile.

Il nullatenente con Ferrari

In provincia di Avellino un 70enne convivente con una funzionaria comunale (non indagata) possedeva una Ferrari, numerosi immobili e terreni di proprietà. Sempre in provincia di Avellino, percepiva il reddito di cittadinanza un 50enne, ritenuto il reggente del clan camorristico “Cavalese”.