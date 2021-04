Furgoni elettrici, ecco i veicoli a zero emissioni che rivoluzionano le consegne dell'ultimo miglio

L'offerta di furgoni e van con motore elettrico cresce di gran carriera, quasi di pari passo con quello dell'e-commerce. Quest'ultimo si è sviluppato in maniera esponenziale per effetto della pandemia di Covid-19, mentre i mezzi commerciali a batteria nascono precedentemente e da presupposti differenti. In poche parole: ridurre i costi ed evitare di inciampare nei blocchi delle aree a traffico limitato, per ottimizzare l'efficienza della distribuzione last mile. Quest'anno le file dei furgoni elettrici vengono rinforzate da una decina di nuovi modelli, che ampliano notevolmente questo emergente settore.

