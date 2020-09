Furla investe nel retail e torna a crescere in Asia

Asia in netta ripresa

Che sia merito di TikTok o meno, l’azienda sta registrando una netta ripresa delle vendite nei paesi asiatici, un «mercato di elezione» per Furla, presente in Giappone già dagli anni ’90 proprio grazie a Giovanna Furlanetto e alla sua intraprendenza. «Il Giappone si è ripreso e oggi il negozio di Tokyo è uno di quelli che performano meglio - conferma Camerlengo - e in Cina abbiamo cominciato a vedere una risalita delle vendite già nelle settimane successive al lockdown. La ripresa è consistente: abbiamo già superato i livelli 2019 e abbiamo registrato un incremento del margine lordo, per noi simbolo di una clientela affezionata che è tornata ad acquistare i nostri prodotti appena possibile».

Diversa è la situazione in Europa: «Attualmente siamo a -20% rispetto al 2019, ma stiamo recuperando terreno», spiega il ceo. Che aggiunge: «Senza i mesi del lockdown avremmo avuto un anno molto positivo. Speriamo nel 2021».

Le nuove it bag

Il 2020 non ha fermato affatto il processo creativo che sta alla base delle collezioni Furla: tra le it bag della primavera-estate 2021, infatti, ci sono la Miss Mimì, con una versione crossbody in limited edition in vendita proprio nello store di Milano Duomo; la Margherita Bag che si ispira alla genialità dell’astrofisica Margherita Hack, e una nuova versione dell’iconica Metropolis con chiusure ton sur ton che rendono più semplici gli abbinamenti.