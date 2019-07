Furti auto in crescita in Italia: 10 consigli per non farsi rubare la macchina

3' di lettura

I furti auto tornano a crescere in Italia. Dopo 5 anni di calo graduale e costante, il numero dei furti d'auto in Italia è in crescita. Secondo i primi dati elaborati dal Ministero dell'Interno, nel 2018 sono stati 105.239 gli autoveicoli sottratti, +5,2% rispetto ai 99.987 registrati nel 2017. Un'inversione di tendenza preoccupante, aggravata anche dalla percentuale di auto rubate ritrovate, ferma al 40%, (era il 44% nel 2016 e addirittura il 53% del 2007). Lo scorso anno, infatti, di oltre 64.000 vetture si sono perse le tracce. Alle tecniche più tradizionali di furto già da qualche anno si sono affiancate modalità hi-tech che coinvolgono dispositivi di ultima generazione, in grado di forzare un'auto e metterla in moto anche in meno di 60 secondi.

L'estate è uno dei periodi preferiti dai ladri di auto. D'estate, quest'attività criminale trova un alleato nella distrazione degli automobilisti dovuta spesso al caldo e al relax vacanziero. LoJack, da oltre 10 anni in Italia a supporto delle Forze dell'Ordine per contrastare questa piaga e attivo nel rilevamento e recupero di auto rubate (oltre 2.500 veicoli recuperati ogni anno grazie alla tecnologia in radiofrequenza e a un team di esperti sul campo), ha realizzato dieci consigli pratici e utili indicazioni per limitare al massimo il rischio furto mentre si è alla guida e nella vita di tutti i giorni.

1. Non lasciare l'auto accesa e con le chiavi inserite, nemmeno per pochi secondi potrebbero risultare decisivi per il furto.

2. Anche se fa caldo, prima di lasciare l'auto chiudere i finestrini e il tettuccio. Un pur piccolo spiraglio può rivelarsi un assist per i ladri, cui bastano pochi centimetri per aprire varchi, introdursi nell'abitacolo, mettere in moto e scappare.

3. Non lasciare l'auto di notte in parcheggi isolati o incustoditi. In simili casi potrebbe rivelarsi preziosa la funzione di “Geofence”, prevista da alcuni sistemi telematici a bordo della vettura, che attraverso un'app avvisano se l'auto esce dalla zona a rischio, mentre non sei a bordo.