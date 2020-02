Furti d’auto, ai ladri hi-tech bastano 30 secondi. I modelli più rubati Il trend del business dei furti che oggi vede i ladri d'auto strutturati in organizzazioni criminali e dotati di dispositivi tecnologici per sottrarre rapidamente l'auto. Sempre più difficile il recupero di Giulia Paganoni

(Andrey Popov - stock.adobe.com)

6' di lettura

Meno di 4 auto rubate su 10 vengono ritrovate. Cresce il numero delle vetture rubate ogni giorno sulle strade italiane (287)e diminuisce, invece, la percentuale di ritrovamento (sotto la soglia del 40%). Nel 2018 sono stati oltre 63mila i veicoli dei quali si sono perse le tracce, rubati su commissione e instradati su mercati esteri o “cannibalizzati” per il mercato nero dei ricambi.

Sono questi i principali trend che emergono dal «Dossier annuale sui Furti d'Auto», elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp specialista nelle soluzioni telematiche per l'Automotive e nel recupero dei veicoli rubati.



Trenta secondi per beffare i sistemi di protezione

I veicoli più ricercati sono i suv, sottratti spesso utilizzano dispositivi hi-tech per sottrarre l'auto: il 25% dei furti dei mezzi a ruote alte e delle vetture di ultima generazione viene portato a termine in questo modo, beffando i sistemi di protezione in soli 30 secondi. Il metodo hi-tech più diffuso? Il “relay attack”, che cattura e duplica il segnale della smart key. Campania, Lazio e Lombardia restano le Regioni più a rischio, Panda, 500 e Lancia Ypsilon i modelli preferiti dal business criminale. Una soluzione per contrastare efficacemente questa piaga arriva dall'abbinamento della tecnologia in radiofrequenza con le soluzioni telematiche.



L'inversione di tendenza: aumentano i furti

I furti d'auto, dopo cinque anni di costante e graduale calo, sono tornati a crescere: nel 2018 sono stati 105.239 gli autoveicoli sottratti (287 al giorno), +5,2% rispetto ai 99.987 registrati nel 2017. Un'inversione di tendenza tanto più preoccupante in quanto ritrovare le auto rubate si rivela sempre più complicato. Lo scorso anno solo 41.632 sono state restituite ai legittimi proprietari, il 39,5% (era il 44% nel 2016 e addirittura il 53% nel 2007). Le restanti 63.607 vetture rubate sono sparite nel nulla, trasportate all'estero (soprattutto verso Serbia, Albania e Slovenia oppure verso l'Africa, l'estremo Oriente o il Brasile) e rivendute come auto usate o smontate nel giro di poche ore per il redditizio mercato nero nazionale dei ricambi.



Le zone più a rischio. Alla Campania il primato

Il fenomeno dei furti d'auto conferma la polarizzazione intorno a cinque Regioni italiane in cui si concentrano oltre 84mila episodi e che lo scorso anno hanno registrato un aumento di questi reati. A seconda della città e della Regione in cui si vive le probabilità di restare vittima di un furto d'auto e successivamente di ritrovarla possono cambiare in modo significativo.

Il primato dei furti spetta alla Campania (21.577 sottrazioni e +8% vs il 2017), seguita dal Lazio (19.232 e + 4%), Puglia (17.818 e +14%), Lombardia (13.004 e +1%) e Sicilia (12.920 e +6%).

Nel nostro Paese le zone quasi “Theft free” (sotto la soglia dei 1.000 furti d'auto) sono, come intuibile, le Regioni meno estese e per lo più collocate nel Nord-Italia: Valle D'Aosta (22 casi), Trentino Alto Adige (324), Molise (337), Basilicata (380), Friuli Venezia Giulia (436), Liguria (605), Marche (777).

Le Regioni in cui le percentuali di ritrovamento della propria auto dopo il furto si riducono al lumicino restano il Lazio (28% dei recuperi del totale auto sottratto) e la Campania (34%).