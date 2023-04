Furti moto, un'app per gestire il bloccadisco

A chi, in parcheggio, non vuole trafficare con la chiave (che si può sempre smarrire), Abus propone un nuovo bloccadisco che è privo di serratura (non può dunque essere forzata) e si apre tramite una app installata nello smartphone: si chiama Granit Detecto SmartX 8078 (circa 200 euro) ed è anche dotato di una potente sirena da 100 dB. Grazie alla app, questo bloccadisco offre anche il vantaggio di memorizzare la posizione della moto, una soluzione utile per i motociclisti più sbadati.



