Furti moto, quasi quattro all'ora

Non c'è pace per i possessori di moto, scooter e ciclomotori in Italia: nel 2022 i furti sono cresciuti di oltre il 16%, mentre nel 2021 l'aumento era stato del 6%. A rendere noti i numeri è stato un report di Viasat su stime della Polizia di Stato, nel quale si scopre anche che delle oltre 31mila moto rubate, poco più di 12mila sono state ritrovate, solo il 39% (la Liguria è la regione più virtuosa con il 65% dei “casi” risolti con il ritrovamento della moto). Dal report si scopre inoltre che la Campania resta (lo era anche nel 2021) la regione più a rischio (quasi 7mila furti di moto e scooter, +4% rispetto al 2021), seguita da Sicilia (5.569 furti), Lazio (5.210) e Lombardia (4.141, ben +23,43% sul 2021). Quali sono i modelli preferiti dai ladri? Anche qui poche novità; chi guida la classifica delle vendite, è in testa anche a quella dei furti: le diverse versioni dell'Honda Sh coprono circa il 20% dei furti, seguiti dall'Aprilia Scarabeo e dal Piaggio Liberty.

Per evitare brutte sorprese una delle prime norme da seguire è l'evitare di parcheggiare la moto o lo scooter in luoghi incustoditi e, di notte, poco illuminati, che rendono ovviamente agevole il “lavoro” dei ladri. Meglio se in zona c'è una videocamera di sorveglianza, sparse un po' dovunque nelle nostre città: sarà un deterrente in più. Il secondo consiglio, quindi, è di “ancorare” il mezzo a un oggetto fisso: un palo, un archetto in acciaio, una cinta. La maggior parte dei furti avviene caricando la moto o lo scooter su un furgone e trasportandolo in un luogo sicuro: questo spiega perché gli scooter, pesanti poco più di un quintale, sono i più rubati.



